BioNTech va fermer des sites en Allemagne et à Singapour, ce qui touchera 1 860 employés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* BioNTech transfère la production de son vaccin contre la COVID-19 à Pfizer

* Ces réductions interviennent après que les cofondateurs ont annoncé leur départ pour lancer une nouvelle entreprise

* La société prévoit un rachat d'actions d'un milliard de dollars et des réductions de coûts, tout en confirmant son budget de R&D

* Le cours de l'action chute de 6,1 %

(Relecture, ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 3-4, détails sur les réductions d'effectifs aux paragraphes 8-10, actions et budget de R&D dans les deux derniers paragraphes.)

BioNTech 22UAy.DE a annoncé mardi qu'elle fermerait des sites, ce qui affecterait jusqu'à 1 860 emplois, et rachèterait jusqu'à 1 milliard de dollars de ses propres actions, alors que le fabricant du vaccin contre la COVID-19 se détourne de la production liée à la pandémie et se prépare à une transition à la direction.

La société allemande, qui a annoncé mardi avoir creusé son déficit au premier trimestre, a déclaré qu'elle fermerait des sites à Idar-Oberstein, Marbourg et Tübingen, en Allemagne, ainsi qu'à Singapour. Ces fermetures s'inscrivent dans le cadre d'un transfert de la production de son vaccin contre la COVID-19 à son partenaire Pfizer PFE.N cette année.

L'action BioNTech a chuté de 6,1 % après la publication de ses résultats et l'annonce des fermetures d'usines.

BioNTech, l'inventeur initial du vaccin le plus couramment utilisé dans le monde occidental pendant la pandémie, a déclaré en mars que ses deux cofondateurs, , quitteraient l'entreprise d'ici la fin de l'année pour se lancer dans une nouvelle aventure.

Après des années d'accords et de recrutements visant à renforcer le pipeline de développement et à consolider la présence commerciale, le directeur général Ugur Sahin et la directrice médicale Oezlem Tuereci, le couple à l'origine de ce succès, avaient alors déclaré qu'ils se lanceraient à leur compte pour se consacrer à la recherche précoce sur les médicaments.

Le retrait d'Idar-Oberstein, de Marbourg et de Tübingen est prévu d'ici fin 2027, tandis que les activités à Singapour devraient prendre fin au cours du premier trimestre 2027, indique le communiqué.

Pour chaque site, BioNTech étudie différentes options, notamment une vente partielle ou totale, a-t-il ajouté.

Elle a acquis les activités de Tübingen dans le cadre du rachat de son homologue allemand CureVac 5CV.DE pour environ 1,25 milliard de dollars, accord conclu en juin de l'année dernière.

BioNTech a également déclaré qu'elle allait intensifier ses efforts de réduction des coûts, avec des économies annuelles pouvant atteindre environ 500 millions d'euros (584,50 millions de dollars) en 2029.

Sur les quelque 8 400 employés de BioNTech, environ 22 % seraient concernés par ces suppressions d'emplois, principalement en Allemagne.

En mars de l'année dernière, BioNTech avait dévoilé son intention de supprimer entre 950 et 1 350 postes d'ici 2027 , et on ne savait pas immédiatement combien d'emplois avaient déjà été supprimés.

La société, qui disposait de 16,7 milliards d'euros de liquidités et de titres financiers au 31 mars, rachètera également jusqu'à 1 milliard de dollars de ses propres actions au cours des 12 prochains mois.

Elle a annoncé une perte nette de 532 millions d'euros au premier trimestre, contre une perte de 416 millions d'euros à la même période l'année précédente.

Le groupe a réaffirmé son budget de recherche et développement pour 2026, compris entre 2,2 et 2,5 milliards d'euros.

(1 dollar = 0,8554 euro)