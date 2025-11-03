 Aller au contenu principal
BioNTech revoit à la hausse ses prévisions de recettes pour 2025 suite au paiement du partenariat avec BMS
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 12:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société allemande BioNTech 22UAy.DE a relevé lundi ses prévisions de recettes pour 2025 après avoir reçu les premiers paiements de son nouveau partenaire Bristol Myers Squibb BMY.N dans le cadre d'une alliance d'immunothérapie contre le cancer qui vise à concurrencer le best-seller Keytruda de Merck MRK.N .

BioNTech, le partenaire de Pfizer PFE.N pour les vaccins COVID-19, a déclaré qu'il prévoyait un chiffre d'affaires annuel de 2,6 milliards d'euros (3,03 milliards de dollars) à 2,8 milliards d'euros, contre une fourchette précédente de 1,7 milliard à 2,2 milliards d'euros.

Au début de l'année, Bristol a accepté de verser jusqu'à 11,1 milliards de dollars dans le cadre de l'accord de partenariat, en fonction des résultats obtenus.

BioNTech a déclaré lundi que les partenaires avaient étendu leur programme d'essais cliniques pour le médicament anticancéreux en question, le pumitamig, au cours du troisième trimestre et qu'ils ajouteraient d'autres essais d'ici l'année prochaine.

La société allemande de biotechnologie a déclaré que les recettes du troisième trimestre avaient augmenté de 22 % pour atteindre 1,52 milliard d'euros.

BioNTech se concentre désormais sur les médicaments anticancéreux, qui devraient être le moteur de la croissance future de l'entreprise, étant donné que les recettes tirées de son vaccin COVID-19 diminuent régulièrement par rapport aux sommets atteints à l'époque de la pandémie.

(1 dollar = 0,8575 euro)

