BioNTech poursuit Moderna pour violation de brevet concernant les vaccins contre la COVID-19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société biopharmaceutique BioNTech a poursuivi Moderna devant le tribunal fédéral du Delaware jeudi, alléguant que le vaccin COVID-19 mNexspike de Moderna enfreint un brevet lié au vaccin concurrent Comirnaty de BioNTech et Pfizer.