 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BioNTech poursuit Moderna pour violation de brevet concernant les vaccins contre la COVID-19
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 19:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société biopharmaceutique BioNTech a poursuivi Moderna devant le tribunal fédéral du Delaware jeudi, alléguant que le vaccin COVID-19 mNexspike de Moderna enfreint un brevet lié au vaccin concurrent Comirnaty de BioNTech et Pfizer.

Valeurs associées

BIONTECH SP ADR
91,450 EUR XETRA -0,22%
MODERNA
48,0500 USD NASDAQ +3,11%
PFIZER
26,750 USD NYSE -2,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank