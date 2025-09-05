BioNTech et Duality Biologics dévoilent des résultats encourageants d'un essai de phase 3

(AOF) - BioNTech et Duality Biologics ont dévoilé des résultats positifs d’un essai clinique de phase 3 évaluant l’efficacité du Trastuzumab pamirtecan conjugué à un médicament expérimental, par rapport à un autre traitement, pour des patientes atteintes d’un cancer du sein HER2 positif non résécable ou métastatique ayant déjà reçu du Trastuzumab et une chimiothérapie.
