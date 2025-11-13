 Aller au contenu principal
BioNTech déclare que sa collaboration avec Pfizer reste inchangée
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BioNTech 22UAy.DE a déclaré jeudi que sa collaboration avec Pfizer PFE.N n'a pas changé, lorsqu'on lui a demandé de commenter une information selon laquelle Pfizer chercherait à vendre sa participation dans la société allemande de biotechnologie.

"Nous continuons à avoir une collaboration étroite et solide", a déclaré un porte-parole dans un communiqué, ajoutant que BioNTech ne commenterait pas les activités de Pfizer sur le marché des capitaux.

