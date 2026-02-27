BioMérieux vise un CA à +5-7% en 2026 après +6,2% en 2025

BioMérieux BIOX.PA a dit vendredi anticiper une croissance de son chiffre d'affaires entre 5 et 7% en 2026, le groupe de biotechnologies affichant un chiffre d'affaires en hausse de 6,2% en 2025, à 4,07 milliards d'euros.

Selon un consensus d'analystes partagé par le groupe, le chiffre d'affaires annuel était attendu en hausse de 6,3%, à 4,08 milliards d'euros.

Dans un communiqué, BioMérieux dit également viser un résultat opérationnel courant contributif en progression d’au moins 10% en 2026, après une hausse de 16% en 2025, atteignant 728 millions d'euros sur l'exercice clos le 31 décembre dernier, en ligne avec les attentes.

Au titre de l'exercice 2025, le groupe a proposé un dividende de 0,98 euro par action, en progression de 9% par rapport à l'année précédente.

