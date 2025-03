bioMérieux: visé par une plainte de l'allemand Qiagen information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 11:52









(CercleFinance.com) - L'action bioMérieux s'inscrit en baisse de 1% lundi à la Bourse de Paris après le dépôt par l'allemand Qiagen d'une plainte contre le laboratoire français, qu'il accuse de violation de brevet.



L'action en justice, transmise au Tribunal des brevets de Düsseldorf, concerne la technologie 'QuantiFeron' de Qiagen, utilisée pour la détection de la tuberculose.



Cette décision intervient alors que bioMérieux commerciale depuis plusieurs années un test de mesure totalement automatisé et marqué CE permettant de diagnostiquer une infection tuberculeuse latente.



bioMérieux doit publier ses résultats annuels le vendredi 7 mars avant l'ouverture du marché.





Valeurs associées BIOMERIEUX 114,30 EUR Euronext Paris -1,04%