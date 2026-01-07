bioMérieux recule malgré l'intensification de la saison grippale outre-Atlantique
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 10:49
Sur la dernière semaine de l'année, le nombre de cas estimés a atteint les 11 millions d'unités depuis le début de la saison, contre 2,9 millions d'unités trois semaines plus tôt.
bioMérieux est l'un des leaders du diagnostic in vitro et joue un rôle important dans l'identification, la surveillance et la gestion des épidémies grippales. La société a développé des technologies permettant de distinguer la grippe des autres infections respiratoires.
TP Icap Midcap est resté à Conserver sur le titre bioMérieux, tout en maintenant sa cible de cours à 119 euros.
Valeurs associées
|113,5000 EUR
|Euronext Paris
|-1,13%
