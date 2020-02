Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biomérieux prévoit une croissance organique de 5-7% en 2020 Reuters • 26/02/2020 à 07:24









PARIS, 26 février (Reuters) - Biomérieux BIOX.PA a annoncé mercredi : * BIOMÉRIEUX - CHIFFRE D'AFFAIRES DE 2,7 MILLIARDS D'EUROS EN 2019 * BIOMÉRIEUX - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DE 371 MILLIONS D'EUROS EN 2019 CONTRE 346 MILLIONS UN AN PLUS TÔT * BIOMÉRIEUX PRÉVOIT UNE CROISSANCE ORGANIQUE COMPRISE ENTRE 5% ET 7% EN 2020 * BIOMÉRIEUX TABLE SUR UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COMPRIS ENTRE 395 ET 415 MILLIONS D'EUROS À TAUX DE CHANGES CONSTANTS EN 2020 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur BIOX.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris 0.00%