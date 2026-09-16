bioMérieux obtient le marquage CE IVDR de Classe D pour deux test intégrant le MERS-CoV

Biomerieux SA BIOX.PA :
* BIOMÉRIEUX OBTIENT LE MARQUAGE CE IVDR DE CLASSE D POUR BIOFIRE® RESPIRATORY 2.1 PLUS PANEL ET BIOFIRE® FILMARRAY® PNEUMONIA PLUS PANEL
* CES NOUVEAUX TESTS CERTIFIÉS IVDR SERONT DISPONIBLES POUR LE MARCHÉ EUROPÉEN EN DÉBUT D'ANNÉE PROCHAINE
Texte original https://tinyurl.com/38b38fps
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(Rédaction de Gdansk)
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