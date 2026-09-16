 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

bioMérieux obtient le marquage CE IVDR de Classe D pour deux test intégrant le MERS-CoV
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 07:13
Ajouter Boursorama à vos sources

Biomerieux SA BIOX.PA :

* BIOMÉRIEUX OBTIENT LE MARQUAGE CE IVDR DE CLASSE D POUR BIOFIRE® RESPIRATORY 2.1 PLUS PANEL ET BIOFIRE® FILMARRAY® PNEUMONIA PLUS PANEL

* CES NOUVEAUX TESTS CERTIFIÉS IVDR SERONT DISPONIBLES POUR LE MARCHÉ EUROPÉEN EN DÉBUT D'ANNÉE PROCHAINE

Texte original https://tinyurl.com/38b38fps

Pour plus de détails, cliquez sur BIOX.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

BIOMERIEUX
72,800 EUR Euronext Paris +1,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président colombien de droite Abelardo de la Espriella à Bogota le 12 août 2026. ( AFP / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA )
    Colombie : le président limoge le directeur des statistiques
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.09.2026 08:17 

    Le président colombien de droite Abelardo de la Espriella a limogé le directeur de l'agence nationale de la statistique après que ce dernier a minimisé les incohérences dans les indicateurs datant de l'administration précédente de gauche. Abelardo de la Espriella ... Lire la suite

  • ( AFP / EMMA DA SILVA )
    Vente de SFR: les syndicats font pression pour préserver l'emploi
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.09.2026 08:13 

    Grève, action en justice et lettre au gouvernement : malgré les discussions en cours autour de la vente de SFR à ses concurrents, les syndicats accentuent la pression, estimant ne pas avoir obtenu de garanties suffisantes sur l'avenir des salariés du groupe. "On ... Lire la suite

  • ( POOL / GUILLAUME SOUVANT )
    Des perquisitions menées au siège de Duralex début septembre
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.09.2026 08:11 

    Plusieurs perquisitions ont eu lieu début septembre au siège de la verrerie Duralex, en redressement judiciaire, et une enquête a été ouverte, a appris l'AFP mardi auprès du parquet qui n'a pas souhaité donner plus de précisions. "Une enquête a été ouverte" par ... Lire la suite

  • Le président de la Réserve fédérale des Etats-Unis, Kevin Warsh, donne une conférence de presse, le 29 juillet 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Taux d'intérêt américains: rare tension autour de la décision de la Fed
    information fournie par AFP 16.09.2026 08:09 

    La Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait relever mercredi ses taux d'intérêt pour calmer l'inflation, une mesure attendue par les marchés financiers mais combattue par le président Donald Trump. L'annonce tombera à 18H00 GMT. Le nouveau patron de la banque ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
108,2 -0,26%
2CRSI
26,6 0,00%
CAC 40
8 090,28 0,00%
Or
4 327,41 +0,78%
TOTALENERGIES
80,49 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank