Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bioMérieux: marquage CE d'un test de vitamine B12 information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - bioMérieux fait part du marquage CE de VIDAS VITAMIN B12 TOTAL, un test quantitatif automatisé fonctionnant sur sa plateforme d'immunoessais VIDAS pour mesurer la concentration totale de vitamine B12 dans le sérum ou le plasma humain.



'Mesurer le taux de vitamine B12 peut aider à optimiser la prise en charge des patients, sachant qu'une carence peut être liée à une anémie ou à des symptômes neurologiques, notamment des difficultés cognitives ou une démarche altérée', souligne le groupe.



Présente essentiellement dans les produits alimentaires d'origine animale, la vitamine B12 est en effet nécessaire au fonctionnement normal du système nerveux central, à la synthèse de l'ADN et au bon développement des globules rouges.



Le spécialiste du diagnostic in vitro prévoit le lancement commercial du test VIDAS VITAMIN B12 TOTAL dans certains pays d'ici la fin de l'année 2024, avant un déploiement plus large au premier trimestre 2025.





Valeurs associées BIOMERIEUX 106,70 EUR Euronext Paris +0,28%