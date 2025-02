bioMérieux: le titre surperforme, Deutsche relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 12:22









(CercleFinance.com) - L'action bioMérieux est bien orientée lundi matin à la Bourse de Paris, à la faveur d'une note de Deutsche Bank qui relève son objectif de cours sur le laboratoire avec la montée en puissance de la grippe saisonnière aux Etats-Unis.



S'il remarque que la saison grippale est apparue plus tard que prévu, Deutsche Bank souligne qu'elle tend à monter en puissance depuis le mois de décembre, ce qui devrait soutenir selon lui l'achat de tests de diagnostic, tels que le système 'Biofire' du groupe français.



'De tous les spécialistes du diagnostic que nous couvrons, nous pensons que bioMérieux est le plus à même de bénéficier de cette tendance', indique l'analyste.



'L'entreprise est la plus exposée aux tests respiratoires qui représentent 23% de son chiffre d'affaires total, contre 5% pour Qiagen et 3% pour Diasorin, une activité qui s'avère en parallèle relutive au niveau de ses marges bénéficiaires', poursuit le bureau d'études.



Deutsche Bank, qui affiche une recommandation d'achat sur le titre, relève en conséquence son objectif de cours de 130 à 132 euros.



Aux alentours de la mi-journée, bioMérieux s'adjugeait 0,8% dans un marché parisien en petite hausse de 0,1%.





