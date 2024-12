bioMérieux: le titre monte, RBC dit voir du potentiel information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 11:05









(CercleFinance.com) - L'action bioMérieux signe l'une des meilleures performances de l'indice SBF 120 mercredi matin à la Bourse de Paris, portée par des propos favorables des analystes de RBC.



Vers 10h45, le titre affiche un gain de 2% alors que le SBF est au même moment pratiquement inchangé.



Dans une note diffusée dans la soirée d'hier, RBC dit avoir initié la couverture de la valeur avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 130 euros, représentant un potentiel haussier de plus de 30%.



'Au vu de son solide positionnement sur le marché et de son historique impressionnant en termes d'exécution, nous pensons que la décote qu'affiche actuellement le titre vis-à-vis des autres spécialistes du diagnostic un vitro n'est pas justifiée', explique le courtier canadien.



RBC estime que le groupe lyonnais est en mesure de continuer à faire progresser sa part de marché sur le segment de de l'analyse microbiologique, qui atteint aujourd'hui près de 40% sur un secteur estimé à trois milliards d'euros, via notamment le lancement de nouveaux dispositifs.



Le broker dit ainsi tabler sur une croissance moyenne annuelle du chiffre d'affaires au-dessus de la prévision de 8% à taux de change constants fournie par l'entreprise pour la période 2024-2028, ainsi que sur une marge opérationnelle de 20% à horizon 2027, conformément à l'objectif de la société.





Valeurs associées BIOMERIEUX 102,20 EUR Euronext Paris +2,30%