bioMérieux: lancement d'un test pour les eaux usées information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 09:03









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce le lancement de sa solution de diagnostic moléculaire Watchfire, un nouveau test PCR développé par le groupe pour détecter les virus et les bactéries dans les eaux usées et affronter d'éventuelles épidémies de maladies infectieuse.



Premier test de cette gamme, Watchfire Respiratory (R) Panel fonctionne avec l'instrument Biofire Filmarray Torch et le logiciel Fireworks : il est capable de cibler 22 pathogènes différents pour délivrer en temps réel des tendances sur leur présence dans des échantillons.



Ce premier test sera disponible dans le monde entier au deuxième trimestre 2025. Le test Watchfire Gastrointestinal (G) Panel viendra s'ajouter au troisième trimestre, pour tester les agents pathogènes entériques dans les eaux usées.





