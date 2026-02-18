bioMérieux lance une solution pour l'industrie agroalimentaire
18/02/2026
"En combinant le séquençage ADN de haute précision, des outils bio-informatiques innovants et l'expertise de bioMérieux en matière de microbiologie, Smartbiome fournit des informations utiles pour protéger la qualité des produits, réduire le gaspillage et renforcer la sécurité des consommateurs", explique le groupe.
bioMérieux souligne que chaque année dans le monde, les altérations microbiologiques sont à l'origine de nombreux problèmes de qualité, engendrant des gaspillages et des pertes pour l'industrie agroalimentaire. Selon les estimations scientifiques, 15% à 20% des aliments sont jetés après leur production, en partie à cause de micro-organismes.
Smartbiome associe la haute résolution du séquençage ADN à la performance de la bio-informatique, avec une base de données unique sur les agents d'altération et les conseils d'experts de bioMérieux. La combinaison de ces éléments permet de transformer des données microbiologiques complexes en informations claires et utiles.
La solution aide les industriels à identifier précisément les micro-organismes d'altération à chaque étape de la production, à retracer l'origine d'un événement d'altération grâce à des analyses de données et à renforcer le contrôle des procédures.
En suivant l'évolution microbiologique dans le temps, les fabricants peuvent anticiper les risques et ajuster leurs process afin d'éviter la propagation des phénomènes d'altération.
