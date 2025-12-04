bioMérieux lance deux tests dédiés aux équidés
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 08:17
Réalisables directement sur le lieu de soins, ils offrent aux vétérinaires des résultats comparables à ceux d'un laboratoire en 20 à 45 minutes, permettant ainsi de mieux détecter et prendre en charge les principales affections chroniques endocriniennes équines.
Ces nouveaux tests fonctionnent avec VIDAS KUBE, instrument d'immunoessais de taille réduite et facile d'utilisation. Cette technologie de bioMérieux permet désormais de répondre aux besoins des vétérinaires avec une gamme de tests dédiés à l'endocrinologie équine.
Le spécialiste du diagnostic in vitro précise que les 2 tests VIDAS Equine INSULIN et VIDAS Equine ACTH sont commercialisés en premier lieu sur les marchés français et britannique, avant un déploiement international prévu dans les prochains mois.
Valeurs associées
|106,3000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Le laboratoire allemand BioNTech, connu pour son vaccin contre le Covid-19, a franchi mercredi la première étape du rachat de son rival CureVac, après qu'une large majorité des actionnaires ont accepté leur projet d'unir leurs forces contre le cancer. En juin, ... Lire la suite
-
Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le géant britannique de la publicité WPP, rival du français Publicis, aux performances en déclin face à la montée de l'IA et désormais rétrogradé à la Bourse de Londres après avoir vu la valeur de son action s'effondrer. ... Lire la suite
-
Les investisseurs croient plus que jamais aux perspectives favorables des actions. Comme chaque année lorsque décembre arrive, nous proposons de décrire le scénario de l'année qui va commencer, Voilà donc les principaux arguments pour la poursuite de la hausse ... Lire la suite
-
Le groupe de tourisme Pierre et Vacances -Center Parcs, qui pourrait changer d'actionnaires en 2026, a annoncé mercredi des résultats en hausse dont un bénéfice net pour 2024/2025 qui bondit de 21%. "On a un résultat net positif pour la deuxième année consécutive", ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer