 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 136,50
+0,48%
Indices
Chiffres-clés

bioMérieux lance deux tests dédiés aux équidés
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 08:17

bioMérieux annonce la commercialisation de deux tests d'immunoessais, dédiés aux équidés, VIDAS Equine INSULIN et VIDAS Equine ACTH, marquant "une avancée majeure pour le diagnostic et le suivi de maladies fréquentes chez les équidés".

Réalisables directement sur le lieu de soins, ils offrent aux vétérinaires des résultats comparables à ceux d'un laboratoire en 20 à 45 minutes, permettant ainsi de mieux détecter et prendre en charge les principales affections chroniques endocriniennes équines.

Ces nouveaux tests fonctionnent avec VIDAS KUBE, instrument d'immunoessais de taille réduite et facile d'utilisation. Cette technologie de bioMérieux permet désormais de répondre aux besoins des vétérinaires avec une gamme de tests dédiés à l'endocrinologie équine.

Le spécialiste du diagnostic in vitro précise que les 2 tests VIDAS Equine INSULIN et VIDAS Equine ACTH sont commercialisés en premier lieu sur les marchés français et britannique, avant un déploiement international prévu dans les prochains mois.

Valeurs associées

BIOMERIEUX
106,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank