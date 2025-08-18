information fournie par Reuters • 18/08/2025 à 18:18

Biomerieux-L’autorisation de la FDA pour prélèvement nasal avec BIOFIRE SPOTFIRE (R/ST) mini

Biomerieux SA BIOX.PA :

* L’AUTORISATION 510(K) ET LA DÉROGATION CLIA DE LA FDA POUR PRÉLÈVEMENT NASAL AVEC TEST BIOFIRE SPOTFIRE R/ST MINI

