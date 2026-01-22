bioMérieux fait l'acquisition des 90% qu'il ne détenait pas encore dans Accellix
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 08:57
L'opération va permettre au spécialiste français du diagnostic in vitro de renforcer ses activités de contrôle qualité pharmaceutique, tout en investissant dans des solutions innovantes pour servir le marché en croissance des thérapies avancées et améliorer les traitements des patients dans le monde.
La plateforme d'Accellix permet de délivrer des résultats en moins de 30 minutes, favorisant le contrôle qualité en temps réel lors de la fabrication de thérapies cellulaires et géniques.
Pour cette acquisition, bioMérieux, qui détenait déjà environ 10% du capital d'Accellix, a acquis le reste du capital pour un montant de 35 millions d'euros en numéraire.
Valeurs associées
|105,7000 EUR
|Euronext Paris
|+1,25%
