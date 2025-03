bioMérieux: en hausse après une analyse positive information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 17:37









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de +2% profitant de l'analyse positive d'Invest Securities



Tout en relevant son objectif de cours de 130 à 133 euros, Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur bioMérieux , titre qui lui 'paraît insuffisamment valorisé par rapport à ses pairs au regard du positionnement sur le marché et du profil de risque'.



'Le groupe a communiqué vendredi des résultats 2024 au-dessus des attentes et dépassant les objectifs. En 2025, les objectifs sont dans le sillage du plan GO-28 et globalement conformes avec nos attentes', rappelle l'analyste.



Particulièrement satisfait de la dynamique des quatre piliers de croissance qui évoluent sur le haut de fourchette des objectifs du plan GO-28, l'analyste estime que ces leviers installent bioMérieux comme 'un véritable champion de la croissance sur le marché du DIV'.





Valeurs associées BIOMERIEUX 117,60 EUR Euronext Paris +1,99%