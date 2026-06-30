bioMérieux-Demande d’autorisation à la FDA pour les nouvelles versions de Biofire® Filmarray® Gastrointestinal Panels

Biomerieux SA BIOX.PA :
* DÉPOSE UNE DEMANDE D’AUTORISATION À LA FDA POUR LES NOUVELLES VERSIONS DE SES TESTS BIOFIRE® FILMARRAY® GASTROINTESTINAL PANELS
* PRÉVOIT ÉGALEMENT DE SOUMETTRE LE TEST BIOFIRE® FILMARRAY® GI1.1 PANEL AU MARQUAGE CE EN EUROPE, CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT IVDR
Texte original tinyurl.com/3f4a8hht Pour plus de détails, cliquez sur BIOX.PA
(Rédaction de Gdansk)
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