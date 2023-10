Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux: confirme ses objectifs sur l'exercice 2023 information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 11:10









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé de bioMérieux a atteint 2 668 millions d'euros au 30 septembre 2023 contre 2 560 millions d'euros au 30 septembre 2022, soit une croissance à données publiées de +4,2 %. La croissance organique, hors effets de change et de périmètre, a atteint +8,0 % au terme des 9 premiers mois de l'année.



Dans les Applications Cliniques, qui représentent environ 84 % des ventes totales cumulées du Groupe, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023 a progressé de 7 % par rapport au 3ème trimestre 2022



Le chiffre d'affaires des Applications Industrielles, qui représente environ 16 % des ventes du Groupe, s'est inscrit en hausse de plus de 6 %, pour atteindre près de 138 millions d'euros au terme du troisième trimestre 2023.



Le groupe confirme ses objectifs 2023. Il s'attend à une croissance organique des ventes entre +4% et +6% et une marge contributive entre 600 millions d'euros et 630 millions d'euros.





