bioMérieux-Baisse de l'Ebitda au S1, abaisse ses objectifs à moyen terme

bioMérieux BIOX.PA a fait état mardi d'un Ebitda en baisse organique de 1,8% au premier semestre, tout en abaissant ses objectifs pour 2027 et 2028 en raison de l'environnement géopolitique et macroéconomique.

Le groupe français de biotechnologies a enregistré 440 millions d'euros d'Ebitda sur les six premiers mois de l'année, contre 495 millions d'euros un an plus tôt.

bioMérieux a confirmé ses objectifs pour 2026, tout en ajustant ses objectifs à moyen terme, tablant désormais sur une croissance organique annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 3% et 6%, contre "+7%, TCAM 2024/2028" précédemment.

Le groupe vise également une croissance organique annuelle de son CEBIT supérieure à celle de la croissance organique annuelle des ventes, contre "au moins +10%" précédemment.

En avril, le groupe avait abaissé ses perspectives pour 2026, visant désormais une croissance organique des ventes de 3% à 5% et une progression de son résultat opérationnel courant contributif entre 0% et 10%, "en excluant un impact prolongé des évènements au Moyen-Orient".

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)