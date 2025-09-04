BioMérieux ajuste sa fourchette de prévision de ventes 2025 avec le marché chinois

Le président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan, et Alain Mérieux, président de l'Institut Mérieux, lors d'une visite au centre de recherche pharmaceutique BioMérieux à Marcy-l'Étoile

BioMérieux a ajusté jeudi sa prévision annuelle de ventes et relevé son objectif de résultat opérationnel courant contributif (ROCC) pour 2025, citant à la fois un recul du marché chinois et l’amélioration du levier opérationnel du groupe.

Le spécialiste des solutions de diagnostic vise désormais une croissance organique des ventes comprise entre 6% et 7,5% à taux de change et périmètre constants pour 2025, contre "au moins 7%" initialement.

Cette révision "légèrement à la baisse" résulte de l’incertitude liée aux tendances du marché chinois, ainsi qu'à la saison des infections respiratoires, qui s'étend généralement entre octobre et décembre, a expliqué le directeur général Pierre Boulud dans une conférence de presse.

"Dans le cas d'une saison respiratoire basse, effectivement, il y a un risque qu'on aille plutôt sur les 6%, mais on pourrait être au-dessus si la saison respiratoire est plus intense", a-t-il déclaré.

Le ROCC est cependant attendu en croissance de 12% à 18% à données comparables, contre "au moins 10%" précédemment, le déploiement des actions de simplification et d’amélioration de la productivité du plan Go28 ayant "plus que (compensé) les droits de douane américains".

BioMérieux réalise 45% de son chiffre d’affaires aux États-Unis, où 85% des produits vendus sont fabriqués localement, ce qui offre au groupe une forme de "protection naturelle" sur les droits de douane, a souligné Pierre Boulud.

L’impact des droits de douane estimé entre 5 et 10 millions d’euros cette année, a été intégré dans la révision des objectifs.

Le chiffre d'affaires au premier semestre est ressort à 2,04 milliards d’euros, soit +9,4% en organique mais légèrement en-deçà des attentes des analystes, qui tablaient sur 2,07 milliards dans un consensus fourni par BioMérieux.

Le ROCC du premier semestre 2025 s'élève à 372 millions d'euros, soit +24% sur un an en comparable.

A la Bourse de Paris, vers 07h35, le titre chutait de 2,12% à 115,4 euros.

Selon Sarah Thirion, analyste chez Midcap Partners, le chiffre d'affaires "solide" reflète "la saisonnalité de la flu season", la situation en Chine "venant pénaliser notamment la microbiologie & les immunoessais".

"La réalisation opérationnelle est en revanche bien au-delà de notre attente alors que les effets d’échelle deviennent plus matériels dans le cadre de GO-28", souligne-t-elle dans une note.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)