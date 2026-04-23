BioMérieux abaisse guidance 2026, vise croissance organique des ventes de 3% à 5%

* BioMérieux abaisse guidance 2026, avec croissance organique des ventes attendue entre +3% et +5%, contre +5% à +7% auparavant. * Objectif de CEBIT annuel désormais vu en hausse organique de 0% à 10%, contre au moins +10% précédemment, hors impact prolongé des événements au Moyen-Orient. * Révision motivée par recul organique des ventes de 3,9% au T1, sur fond de saison respiratoire très faible et d’un environnement géopolitique et macroéconomique incertain pesant sur décisions d’investissement. * Ventes de panels respiratoires BIOFIRE en baisse de 23% au T1, instruments en recul de 18% dans un marché d’installations ralenti. * BioMérieux confirme un vent contraire de change sur CEBIT 2026 de -50 millions EUR à -60 millions EUR, après un effet de change négatif de 73 millions EUR sur ventes du T1. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. BioMérieux SA published the original content used to generate this news brief on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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