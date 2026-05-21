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BioMarin en hausse après qu'un médicament contre une maladie génétique a atteint son objectif principal lors d'un essai clinique
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique BioMarin Pharmaceutical BMRN.O ont grimpé de 5,3% pour atteindre 52,87 dollars

** La société a annoncé mercredi soir que son médicament Voxzogo avait contribué à stimuler la croissance chez les patients atteints d'hypochondroplasie, une maladie génétique rare, atteignant ainsi l'objectif principal d'une étude de phase avancée

** L'hypochondroplasie affecte la croissance osseuse et entraîne un nanisme caractérisé par des membres courts

** Le médicament a considérablement augmenté le taux de croissance annualisé, les patients traités ayant grandi de 2,33 cm de plus que ceux sous placebo - BMRN

** “Nous pensons que ces données positives issues de l'étude de phase avancée sur l'hypochondroplasie devraient aider BMRN à élargir la population cible de Voxzogo afin de maintenir la position de leader du produit dans le domaine des troubles squelettiques”, déclare Wedbush

** BMRN prévoit de soumettre une demande complémentaire aux autorités réglementaires américaines au troisième trimestre de cette année

** Compte tenu de l'évolution de la séance, BMRN affiche une baisse de 10,7% depuis le début de l'année

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BIOMARIN PHARM
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