Biohaven monte en flèche alors que la FDA déclare qu'aucun comité consultatif n'est nécessaire pour un médicament contre les troubles génétiques

22 août - ** L'action du fabricant de médicaments Biohaven BHVN.N augmente de 9,2 % à 16,03 $ avant la mise sur le marché

** La FDA a indiqué à Biohaven qu'une réunion du comité consultatif prévue à l'origine pour la demande n'était plus nécessaire pour la prise de décision

** En mai, la FDA a prolongé la période d'examen de la demande de mise sur le marché de son médicament contre les troubles génétiques, le troriluzole

** La décision du régulateur de la santé est toujours attendue pour le quatrième trimestre de 2025

** La société teste le troriluzole pour le traitement de patients adultes atteints d'ataxie spinocérébelleuse, une maladie rare qui affecte les mouvements et l'équilibre et pour laquelle il n'existe pas de traitement approuvé par la FDA

** L'action a baissé de 60 % depuis le début de l'année