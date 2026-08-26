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Biohaven conclut un accord de licence avec SK Biopharma dans le domaine de l'épilepsie, d'une valeur pouvant atteindre 795 millions de dollars
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 17:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

26 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Biohaven

BHVN.N progresse de 5,4% à 15,15 dollars

** Biohaven conclut un partenariat avec le laboratoire pharmaceutique sud-coréen SK Biopharmaceuticals 326030.KS d’une valeur pouvant atteindre 795 millions de dollars pour obtenir la licence et commercialiser une nouvelle plateforme de médicaments contre l’épilepsie

** SK Biopharmaceuticals obtient les droits mondiaux exclusifs sur l’opakalim, le principal candidat-médicament de Biohaven contre l’épilepsie

** L’opakalim fait actuellement l’objet d’essais cliniques de phase intermédiaire à avancée pour le traitement de l’épilepsie focale, et les résultats de ces essais sont attendus au second semestre 2026

** Biohaven s’appuiera sur le réseau de développement et de commercialisation bien établi de SK dans le domaine de l’épilepsie pour mettre l’opakalim à la disposition des patients du monde entier

** L'accord conclu entre Biohaven et SK Biopharmaceuticals concernant les droits sur Kv7 et l’opakalim résout un problème majeur de surcapitalisation à court terme – William Blair

** Biohaven va désormais générer nettement plus de liquidités à court et moyen terme grâce à ce lancement que si elle l'avait réalisé seule – TD Cowen

**En tenant compte des fluctuations de la séance, BHVN affiche une hausse d’environ 32% depuis le début de l’année

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