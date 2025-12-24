 Aller au contenu principal
Biohaven chute après l'échec d'un essai à mi-parcours d'un médicament contre la dépression
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 19:43

24 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Biohaven BHVN.N chutent de 16 % à 9 $ dans les échanges prolongés

** La société déclare que son médicament, le BHV-7000, n'a pas atteint l'objectif principal de réduction des symptômes dépressifs chez les patients souffrant d'un trouble dépressif majeur

** Le médicament était étudié dans le cadre d'une étude de validation de concept à mi-parcours

** Le BHVN déclare qu'il ne prévoit pas d'essais cliniques psychiatriques supplémentaires afin de concentrer ses ressources sur les domaines prioritaires que sont l'immunologie, l'obésité et l'épilepsie en 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 71 % depuis le début de l'année

