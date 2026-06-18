Biogen va acquérir RayThera pour 1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Biogen BIIB.O a annoncé mercredi qu'elle allait acquérir la société de recherche pharmaceutique RayThera pour 1 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros), paiements d'étapes compris.
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