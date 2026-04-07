Biogen s'allie à Alloy Therapeutics pour de la recherche
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 13:35
La plateforme ASO AntiClastic d'Alloy permet aux développeurs de médicaments de réaliser tout le potentiel des thérapies antisens en atteignant des cibles de maladies intracellulaires au niveau de l'ARN.
Elle est spécifiquement conçue pour répondre aux défis qui ont historiquement freiné la promesse des médicaments antisens en raison de leur biodistribution limitée et, par conséquent, de leur efficacité limitée.
Dans le cadre de cet accord, Alloy Therapeutics recevra un paiement initial et sera éligible à des paiements supplémentaires par étapes et à des redevances échelonnées sur tout produit résultant de la collaboration.
"Collaborer avec Alloy nous permet d'élargir nos stratégies de recherche et de continuer à faire progresser des programmes susceptibles de bénéficier aux patients du monde entier", commente Jane Grogan, responsable de la recherche chez Biogen.
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