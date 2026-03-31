Biogen rachète Apellis Pharmaceuticals pour 5,6 milliards de dollars pour renforcer sa présence dans les maladies rares

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Biogen BIIB.O a accepté d'acquérir Apellis Pharmaceuticals APLS.O pour environ 5,6 milliards de dollars en espèces, élargissant ainsi son portefeuille de médicaments contre les maladies rares, ont annoncé les deux sociétés mardi.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Biogen pour stimuler la croissance, alors que les revenus tirés de ses médicaments contre la sclérose en plaques s'amenuisent et qu'il cherche à élargir son portefeuille de médicaments contre les maladies rares, notamment en se lançant dans le traitement des maladies rénales.

Biogen aura accès au médicament Empaveli d'Apellis, qui est approuvé pour deux maladies rénales rares ainsi que pour une maladie sanguine rare. Elle acquerra également Syfovre, qui est approuvé pour traiter une maladie oculaire avancée qui est l'une des principales causes de cécité dans le monde.

Les médicaments ont généré des revenus combinés d'environ 689 millions de dollars l'année dernière et devraient connaître une croissance moyenne à élevée au moins jusqu'en 2028, ont déclaré les entreprises.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'Apellis recevront 41 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime d'environ 140 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

Ils pourront également recevoir deux paiements de 2 dollars par action chacun, en fonction de certaines étapes de ventes mondiales pour Syfovre, le médicament d'Apellis contre les troubles oculaires, ont indiqué les sociétés.

Les actions d'Apellis ont été multipliées par plus de deux dans les échanges avant-Bourse.