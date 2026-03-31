information fournie par Reuters • 31/03/2026 à 13:03

Biogen rachète Apellis Pharmaceuticals pour 5,6 milliards de dollars

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Biogen BIIB.O a déclaré mardi qu'il avait accepté d'acquérir Apellis Pharmaceuticals pour environ 5,6 milliards de dollars en espèces.