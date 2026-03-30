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Biogen progresse après que la FDA a autorisé une dose plus élevée de Spinraza pour les maladies musculaires
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 14:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Biogen BIIB.O augmentent de 1,75 % à 187,06 $ avant le marché

** La FDA a approuvé une version plus dosée de Spinraza pour traiter l'amyotrophie spinale, une maladie génétique rare qui provoque une faiblesse musculaire sévère et peut être fatale

** Le nouveau dosage peut être utilisé à la fois pour les nouveaux patients et pour ceux qui sont déjà sous Spinraza, selon la société

** L'autorisation a été accordée sur la base d'une étude de phase tardive montrant que les nourrissons avaient de meilleurs mouvements et une meilleure fonction motrice que les patients non traités, avec une sécurité globale similaire à celle de l'ancienne dose

** La version à forte dose est déjà approuvée dans l'UE, en Suisse et au Japon, et sera lancée aux États-Unis dans les semaines à venir

** Les actions ont augmenté de ~15% en 2025

Valeurs associées

BIOGEN
187,9900 USD NASDAQ +2,26%
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