Biogen progresse après avoir acheté les droits chinois d'un médicament contre les maladies rénales

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20 avril - ** Les actions du fabricant de médicaments Biogen BIIB.O augmentent de 1,4 % à 179,80 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle achètera à TJ Biopharma les droits exclusifs pour la Grande Chine de l'anticorps expérimental felzartamab, dans le cadre d'un accord d'une valeur maximale de 850 millions de dollars

** Le Felzartamab est testé pour les maladies rénales liées à l'immunité, y compris la néphropathie IgA et la néphropathie membraneuse primaire, qui endommagent les reins et peuvent conduire à l'insuffisance rénale

** La société déclare qu'elle paiera 100 millions de dollars d'avance et jusqu'à 750 millions de dollars liés aux ventes et aux étapes commerciales, ainsi que des redevances sur les ventes en Chine

** L'accord donne à Biogen le plein contrôle mondial du médicament, après avoir acheté les droits en dehors de la Chine via l'acquisition de HI-Bio en 2024

** La société affirme que le felzartamab est encore expérimental et n'a pas encore été approuvé; un examen réglementaire est en cours en Chine pour une utilisation dans le cancer du sang

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de ~1% depuis le début de l'année