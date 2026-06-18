Biogen mise sur la croissance dans le domaine de l'immunologie avec un accord d'un milliard de dollars concernant RayThera

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Biogen BIIB.O a conclu un accord en vue d’acquérir la société privée de biotechnologie RayThera pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars, ont annoncé mercredi les deux entreprises, alors que le laboratoire pharmaceutique coté aux États-Unis cherche à élargir son portefeuille de produits en immunologie.

* La transaction comprendra un paiement initial aux actionnaires de RayThera, ainsi que des versements supplémentaires liés à des étapes cliniques et réglementaires, ont précisé les deux sociétés dans un communiqué.

* Le portefeuille de RayThera, basée à San Diego, comprend plusieurs candidats-médicaments anti-inflammatoires, son programme phare devant entrer en essais cliniques de phase 1 au début du troisième trimestre 2026.

* Cette opération intervient dans un contexte de frénésie des fusions-acquisitionsdans le secteur biotechnologique , les grands laboratoires pharmaceutiques se lançant cette année dans une vague d’investissements pour élargir leur portefeuille de produits.

* En mars, Biogen a racheté la société de biotechnologie Apellis Pharmaceuticals pour environ 5,6 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le domaine des traitements des maladies rénales.