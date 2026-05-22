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Biogen et Denali abandonnent un médicament contre la maladie de Parkinson après l'échec d'un essai clinique de phase intermédiaire à avancée
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 00:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte)

Biogen BIIB.O et Denali Therapeutics

DNLI.O ont annoncé jeudi qu'elles allaient interrompre le développement de leur médicament contre la maladie de Parkinson après que celui-ci n'ait pas atteint l'objectif principal lors d'une étude de phase intermédiaire à avancée.

Le médicament, le BIIB122, n'a pas ralenti la progression de la maladie par rapport au placebo, manquant ainsi l'objectif principal qui consistait à retarder l'aggravation des symptômes, mesurée par un score combiné évaluant les mouvements et les activités quotidiennes. Il n'a pas non plus démontré de bénéfice sur d'autres paramètres clés.

Le BIIB122 a été testé chez 648 patients atteints de la maladie de Parkinson à un stade précoce et, bien qu'il ait montré l'activité biologique attendue et un profil de sécurité acceptable, il n'a pas démontré de bénéfice clinique.

Denali poursuivra les essais de ce médicament expérimental chez des patients présentant une mutation génétique spécifique liée à la maladie de Parkinson.

L'action Biogen a chuté de plus de 1 % dans les échanges après la clôture.

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BIOGEN
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DENALI THERAPTCS
19,3000 USD NASDAQ +2,50%
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