Biogen en hausse ; la société réduit ses programmes de développement de médicaments acquis dans le cadre de l'acquisition d'Apellis pour 5,6 milliards de dollars

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26 juin - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Biogen

BIIB.O progressent de 5,8 % à 213,75 dollars avant l'ouverture du marché ** Biogen indique avoir soit suspendu, soit interrompu le financement de la plupart des programmes de recherche inclus dans son acquisition, d'une valeur de 5,6 milliards de dollars , des actifs d'Apellis Pharmaceuticals

** Le laboratoire pharmaceutique américain a également supprimé un petit nombre de postes au sein de son organisation de recherche, afin de réorienter ses ressources vers Empaveli et Syfovre, les traitements approuvés acquis dans le cadre de cette opération

** La société n’a pas fourni de détails sur le nombre de postes ni sur les programmes spécifiques concernés par cette décision

** Compte tenu de cette évolution, l’action BIIB affiche une hausse de 20 % depuis le début de l’année