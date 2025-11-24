 Aller au contenu principal
Biogen en hausse après que le médicament de Novo Nordisk n'a pas atteint son objectif principal dans les essais sur la maladie d'Alzheimer
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 12:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions de Biogen BIIB.O augmentent de 5,1% à 184,25 $ en pré-marché

** Novo Nordisk NOVOb.CO déclare que son médicament contre le diabète Rybelsus n'a pas atteint son objectif principal dans les essais de stade avancé testant si le médicament peut ralentir le déclin cognitif chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer

** L'étude était très attendue pour savoir si les médicaments GLP-1 - une classe utilisée par des millions de personnes pour le diabète et la perte de poids - peuvent ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer

** Le Leqembi de Biogen et de son partenaire Eisai 4523.T et le Kisunla de son rival Eli Lilly LLY.N sont les seuls traitements approuvés pour la maladie d'Alzheimer aux États-Unis.

** Le Rybelsus et les médicaments à succès Ozempic et Wegovy du fabricant danois de médicaments sont basés sur le même ingrédient actif, le semaglutide

** Jusqu'à la dernière clôture, Biogen a gagné ~15% depuis le début de l'année

Valeurs associées

BIOGEN
175,3000 USD NASDAQ +4,23%
EISAI CO LTD
27,4000 USD OTCBB -7,70%
ELI LILLY & CO
1 060,280 USD NYSE +1,66%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

