Biogen: des données de phase 3 positives dans le lupus information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 14:10









(CercleFinance.com) - Biogen et UCB fait part des résultats détaillés supplémentaires de l’étude de phase 3 PHOENYCS GO évaluant leur candidat-médicament dapirolizumab pegol (DZP), lors de la réunion annuelle de l’Alliance européenne des associations de rhumatologie (EULAR), qui se tient à Barcelone, en Espagne. Le DZP a démontré des améliorations cliniques significatives de l’activité de la maladie chez les personnes atteintes de lupus érythémateux disséminé (LED) modéré à sévère, à la semaine 48, le critère d’évaluation principal. Des améliorations ont également été observées dans d’autres mesures cliniques, dont la fatigue et l’activité/rémission de la maladie. L’innocuité et l’efficacité de DZP dans le LED n’ont pas été établies, et son utilisation dans cette maladie n’est approuvée par aucune autorité réglementaire à l’échelle mondiale. Un deuxième essai de phase 3 sur le dapirolizumab pegol est en cours dans le but de confirmer les résultats de l’étude PHOENYCS GO.

Valeurs associées BIOGEN 133,0600 USD NASDAQ 0,00%