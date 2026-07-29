Biogen dépasse les prévisions trimestrielles grâce à la croissance tirée par ses nouveaux médicaments

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* Les ventes de Leqembi progressent de 15% pour atteindre 184 millions de dollars

* Le chiffre d'affaires de la gamme historique de produits contre la sclérose en plaques recule de 13% à 963 millions de dollars

* Le cours de l'action progresse de près de 5% après l'annonce des résultats

(Ajout des informations sur le cours de l'action au paragraphe 1, des commentaires de la direction et des analystes aux paragraphes 5, 6 et 8, et des détails au paragraphe 9) par Mariam Sunny

Biogen BIIB.O a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, la croissance générée par ses médicaments destinés aux maladies rares ayant compensé la baisse des ventes de ses anciens traitements contre la sclérose en plaques, ce qui a fait grimper son action de près de 5%.

Les investisseurs suivent de près si les récents accords et les nouveaux produits, notamment son médicament contre la maladie d’Alzheimer, Leqembi, pourront relancer la croissance et aider l’entreprise à faire face à la concurrence croissante et à la pression sur les prix qui pèsent sur son portefeuille vieillissant de traitements contre la sclérose en plaques.

Biogen a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 12 et 13 dollars, contre une fourchette comprise entre 14,25 et 15,25 dollars précédemment, ce qui reflète un impact de 3,85 dollars par action lié aux charges d’acquisition.

L’acquisition , d’un montant de 5,6 milliards de dollars, d’Apellis Pharmaceuticals en début d’année a permis à Biogende prendre pied dans le traitement des maladies rénales et d’ accéder à deux médicaments approuvés pour le traitement de maladies rares.

Les produits de croissance commercialisés par Biogen, notamment les médicaments destinés aux maladies rares Skyclarys et Spinraza, associés aux médicaments d’Apellis, « suffisent déjà à eux seuls à aider Biogen à renouer avec la croissance », a déclaré le directeur général Chris Viehbacher lors d’une conférence téléphonique avec les analystes.

Il a ajouté que le portefeuille prometteur de produits en phase avancée de développement de la société, notamment le litifilimab, un médicament expérimental contre le lupus, et le felzartamab, un médicament contre les maladies rénales, s’ajoute désormais « à une base en croissance plutôt qu’à une base stable ».

Le chiffre d’affaires de son portefeuille de médicaments destinés aux maladies rares a progressé de 11% en glissement annuel, pour atteindre 602 millions de dollars.

« L’activité de base de Biogen continue de faire preuve d’une résilience supérieure aux attentes à l’approche des 12 à 18 prochains mois, qui s’annoncent riches en catalyseurs », ont déclaré les analystes de RBC Capital.

La société table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires annuel d’un pourcentage à un chiffre moyen à partir de 2025, alors qu’elle prévoyait auparavant une baisse d’un pourcentage à un chiffre moyen.

Les ventes mondiales de Leqembi, développé en collaboration avec Eisai 4523.T , ont augmenté de 15% par rapport à l’année précédente pour atteindre environ 184 millions de dollars,après unlancementmodéréen raison depréoccupations liéesau coût, aux effets secondaires et à l’efficacité.

Sur une base ajustée, le bénéfice par action s'est établi à 3,60 dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 2,95 dollars par action.

Le chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 2,74 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,46 milliards de dollars.

Les ventes de ses médicaments contre la sclérose en plaques ont reculé de 13% en glissement annuel, à 963 millions de dollars .