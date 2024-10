Biogen: départ du directeur financier Michael McDonnell

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Biogen annonce le départ de Michael McDonnell, vice-président exécutif et directeur financier, qui prendra sa retraite le 28 février 2025. Robin Kramer, actuellement directeur comptable, lui succédera. Le groupe affirme que Michael McDonnell, qui occupe son poste actuel depuis août 2020, a joué un rôle déterminant dans son repositionnement pour un retour à une croissance durable. Il a notamment dirigé un programme visant à réaligner la structure de coûts de l'entreprise sur sa base de revenus et à redéployer le capital dans des secteurs de croissance.

