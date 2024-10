Biogen: Daniel Quirk (ex-BMS) nommé directeur médical

(AOF) - Biogen a nommé Daniel Quirk, au poste de directeur médical et de responsable des affaires médicales, à compter du 28 octobre 2024. Le Dr Quirk sera sous la responsabilité de Priya Singhal, responsable du développement. Il était depuis janvier vice-président principal des affaires médicales mondiales pour l'immunologie et les neurosciences chez Bristol-Myers Squibb (BMS) après avoir été vice-président principal des affaires médicales États-Unis et vice-président des affaires médicales américaines pour l'immunologie et la fibrose.

AOF - EN SAVOIR PLUS