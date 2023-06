Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biogen: cotation suspendue dans l'attente de la FDA information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 16:04









(CercleFinance.com) - Biogen a annoncé vendredi que la cotation de ses titres était suspendue sur le Nasdaq dans l'attente de la réunion d'un comité consultatif de la FDA.



Les experts se réunissent aujourd'hui pour examiner la demande supplémentaire de licence biologique (sBLA) de Leqembi (lecanemab) en vue d'une potentielle approbation traditionnelle de Leqembi dans le traitement de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce.



La date prévue pour l'achèvement de l'examen de la sBLA pour Leqembi est le 6 juillet 2023.





Valeurs associées BIOGEN NASDAQ 0.00%