Biogen: BPA ajusté en baisse de 23% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 15:09

(CercleFinance.com) - Biogen annonce un chiffre d'affaires de 2,45 milliards de dollars au titre du 2e trimestre, en recul de 3% à taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt.



Le BPA ajusté du 2e trimestre, s'établit à 4,02 $ en recul de 23 % sur un an.



Le laboratoire rappelle avoir obtenu deux approbations de la FDA au 2e trimestre, pour la maladie d'Alzheimer et la SLA (maladie de Charcot).



' L'activité de Biogen est en transition. En conséquence, nous avons adopté une approche visant à déplacer nos ressources vers les domaines les plus créateurs de valeur ', souligne le directeur général, Christopher A. Viehbacher.



Nous allons faire des investissements importants dans notre nouveau pipeline prioritaire et pour les lancements de nouveaux produits. Par conséquent, nous devrons également investir moins dans d'autres domaines qui ne sont plus en croissance. Avec ces changements, je pense que Biogen sera mieux positionné pour maximiser ses opportunités de croissance, explique en substance le dirigeant.



Dans ce contexte, le laboratoire table sur un recul d'environ 5% de son chiffre d'affaires total en 2023 par rapport au CA 2022 publié, avec un BPA ajusté attendu entre 15 et 16$ sur l'année.