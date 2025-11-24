 Aller au contenu principal
Biogen augmente après que le médicament de Novo Nordisk n'a pas atteint son objectif principal dans les essais sur la maladie d'Alzheimer
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

24 novembre - ** Les actions de Biogen BIIB.O augmentent de près de 5 % à 183,51 $ avant la mise sur le marché

** Novo Nordisk NOVOb.CO déclare que son médicament contre le diabète Rybelsus n'a pas atteint son objectif principal dans les essais de stade avancé testant si le médicament peut ralentir le déclin cognitif chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer

** L'étude était très attendue pour savoir si les médicaments GLP-1 **à succès** - une classe utilisée par des millions de personnes pour le diabète et la perte de poids - peuvent ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer

** Leqembi de Biogen et de son partenaire Eisai 4523.T et Kisunla de son rival Eli Lilly LLY.N sont les seuls traitements approuvés pour la maladie d'Alzheimer aux États-Unis.

** Le Rybelsus et les médicaments à succès Ozempic et Wegovy du fabricant danois sont basés sur le même ingrédient actif, le semaglutide

** "On craignait qu'Ozempic ne réduise les possibilités de Leqembi et d'autres médicaments contre la maladie d'Alzheimer en empêchant la progression de la maladie. Ces données lèvent donc un obstacle concurrentiel potentiel", a déclaré Eric Schmidt, analyste chez Cantor

** Jusqu'à la dernière clôture, Biogen a gagné ~15% depuis le début de l'année

