Biogen acquiert une licence pour un médicament de Vanqua Bio contre les troubles immunitaires pour un montant pouvant atteindre 1,06 milliard de dollars

Biogen BIIB.O a déclaré vendredi avoir obtenu les droits mondiaux sur le médicament expérimental de la société privée Vanqua Bio pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,06 milliard de dollars, afin d'élargir son portefeuille de médicaments immunologiques.

Le médicament oral cible une protéine impliquée dans divers troubles inflammatoires et fait actuellement l'objet d'essais précliniques, a indiqué le fabricant de médicaments.

Biogen s'est développé dans le domaine de l'immunologie et des médicaments contre les maladies rares par le biais d'acquisitions et de partenariats afin de stimuler la croissance de ses revenus, alors que les ventes de ses anciens médicaments contre la sclérose en plaques continuent de diminuer en raison d'une concurrence accrue.

L'année dernière, le fabricant de médicaments a accepté d'acheter la société privée Human Immunology Biosciences pour un montant pouvant atteindre 1,8 milliard de dollars, afin d'avoir accès à son médicament expérimental testé pour des maladies rares liées à l'immunité.

"Cet accord renforce la stratégie de Biogen en matière d'immunologie en faisant progresser un mécanisme immunitaire éprouvé susceptible de traiter un large éventail de troubles inflammatoires dont les besoins ne sont pas satisfaits", a déclaré la société.

Selon les termes de l'accord, Vanqua recevra un paiement initial de 70 millions de dollars et pourra recevoir jusqu'à 990 millions de dollars après avoir franchi certaines étapes en matière de développement, de réglementation et de commercialisation.

Biogen dirigera tous les efforts futurs de développement, de fabrication et de commercialisation du produit candidat.

Le fabricant de médicaments a déclaré qu'il prévoyait de déposer une demande d'essai sur l'homme auprès de la Food and Drug Administration américaine en 2027.