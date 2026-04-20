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Biogen achète les droits chinois d'un médicament contre les maladies immunitaires dans le cadre d'un accord pouvant atteindre 850 millions de dollars avec TJ Biopharma
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 14:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Biogen BIIB.O a déclaré lundi qu'il avait accepté de payer jusqu'à 850 millions de dollars pour acquérir les droits exclusifs en Grande Chine d'un traitement expérimental contre les maladies immunitaires auprès de la société chinoise de biotechnologie TJ Biopharma, donnant au fabricant américain de médicaments les droits mondiaux de développer et de commercialiser le traitement.

* Les actions de Biogen ont augmenté de 1,3 % dans les échanges avant bourse.

* Selon l'accord, TJ Bio recevra 100 millions de dollars d'avance et pourrait recevoir jusqu'à 750 millions de dollars en paiements d'étape pour la commercialisation et les ventes, ainsi que des redevances sur les ventes en Chine élargie.

* Le médicament, le felzartamab, fait l'objet d'essais de phase avancée dans plusieurs maladies liées à l'immunité, notamment la néphropathie IgA et la néphropathie membraneuse primaire, qui endommagent les reins et peuvent entraîner une défaillance de l'organe.

* Biogen a acquis le médicament par le biais d'un rachat de Human Immunology Biosciences (HI-Bio) pour un montant pouvant atteindre 1,8 milliard de dollars en 2024.

* HI-Bio avait obtenu de MorphoSys, une unité de Novartis

NOVN.S , les droits mondiaux de développement et de commercialisation du felzartamab, à l'exception de la Chine élargie.

* Biogen a déclaré qu'elle reprendrait également les obligations de paiement d'étapes et de redevances liées à l'accord avec MorphoSys.

* L'accord s'appuie sur la collaboration entre les deux sociétés en Chine depuis avril 2025, date à laquelle TJ Biopharma a rejoint les études de phase avancée menées par Biogen sur le felzartamab dans la néphropathie IgA et la néphropathie membraneuse primaire.

* Le médicament est en cours d'examen par l'autorité chinoise de régulation de la santé pour le traitement du myélome multiple, un type de cancer du sang.

* Biogen a déclaré qu'il dirigerait les efforts de fabrication et de commercialisation dans la région si le médicament est approuvé, tandis que TJ Biopharma continuera à fabriquer le traitement pour cette utilisation dans son usine de Hangzhou.

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