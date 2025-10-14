 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 297,83
+1,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BioCryst renforce sa concentration sur les maladies rares en rachetant Astria pour 700 millions de dollars
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 16:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 2, commentaire de l'entreprise au paragraphe 7) par Siddhi Mahatole

BioCryst Pharmaceuticals BCRX.O a déclaré mardi qu'elle achèterait Astria Therapeutics ATXS.O dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 700 millions de dollars, renforçant ainsi son portefeuille de maladies rares.

L'offre implique une valeur par action de 13 dollars, soit une prime d'environ 54 % par rapport à la dernière clôture d'Astria. Les actions d'Astria ont bondi deprès de 40 %, tandis que BioCrysta chuté de près de 7 %.

BioCryst financera l'opération, qui devrait être conclue au cours du premier trimestre 2026, à l'aide de ses liquidités et d'une dette pouvant atteindre 550 millions de dollars contractée auprès de fonds gérés par Blackstone.

Le principal médicament candidat d'Astria, le navenibart, est en cours de développement dans une étude de phase avancée pour prévenir l'angio-œdème héréditaire (HAE), une maladie rare et potentiellement mortelle. Les résultats de l'étude sont attendus pour le début de l'année 2027.

Le traitement injectable à action prolongée est conçu pour être administré tous les trois à six mois, ce qui pourrait constituer une alternative plus pratique aux traitements existants.

L'AOH provoque un gonflement des bras, du visage, des jambes et du tractus intestinal.

BioCryst s'attend à dépenser moins pour commercialiser le navenibart, a déclaré Babar Ghias, directeur financier, car la société a mis en place "l'un des meilleurs moteurs commerciaux dans le domaine des maladies rares".

Bien que l'opération mobilise une bonne partie des ressources de BioCryst, investir dans un actif HAE dérisqué est une décision plus judicieuse que de soutenir des programmes plus risqués en phase de démarrage, a déclaré Brian Abrahams, analyste chez RBC Capital Markets.

BioCryst, qui commercialise déjà le médicament oral à prise unique quotidienne Orladeyo pour l'AOH, a déclaré que l'acquisition lui permettrait d'offrir des options à la fois orales et injectables pour cette maladie.

BioCryst estime que le portefeuille de produits pour l'AOH pourrait générer une croissance annuelle à deux chiffres, qui atteindrait au moins 1,8 milliard de dollars d'ici à 2033.

L'entreprise prévoit qu'Orladeyo rapportera entre 580 et 600 millions de dollars en 2025.

Le fabricant de médicaments prévoit de rechercher des alternatives stratégiques pour le programme d'Astria en phase précoce, STAR-0310, pour la dermatite atopique.

Jill Milne, directrice générale d'Astria, rejoindra le conseil d'administration de BioCryst après la conclusion de l'accord.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ASTRIA THERAPEUT
11,9200 USD NASDAQ +2,67%
BIOCRYST PHARM
6,8100 USD NASDAQ +6,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le club SchwuZ, le plus ancien et le plus grand club queer d'Allemagne, lors d'une soirée, le 11 octobre, 2025 à Berlin ( AFP / Pierrick YVON )
    Berlin, la vie nocturne teste sa résilience face au déclin
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:08 

    Capitale de la fête depuis la chute du Mur, Berlin voit des clubs célèbres fermer depuis la pandémie, victimes de l'inflation et de la pression immobilière. Entre résistance et adaptation, la lutte pour la survie s'organise. Un dimanche soir de fin d'été. La soirée ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:54 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

  • ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 16.10.2025 08:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Le logo de Nestlé
    Nestlé va supprimer 16.000 emplois, veut relancer ses ventes
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:41 

    Nestlé va supprimer 16.000 emplois alors que le géant suisse de l'agroalimentaire ambitionne de relancer ses volumes de ventes, a déclaré jeudi son nouveau directeur général Philipp Navratil. Ancien directeur de Nespresso, Philipp Navratil a remplacé Laurent Freixe, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank