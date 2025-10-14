BioCryst renforce sa concentration sur les maladies rares en rachetant Astria pour 700 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 2, commentaire de l'entreprise au paragraphe 7) par Siddhi Mahatole

BioCryst Pharmaceuticals BCRX.O a déclaré mardi qu'elle achèterait Astria Therapeutics ATXS.O dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 700 millions de dollars, renforçant ainsi son portefeuille de maladies rares.

L'offre implique une valeur par action de 13 dollars, soit une prime d'environ 54 % par rapport à la dernière clôture d'Astria. Les actions d'Astria ont bondi deprès de 40 %, tandis que BioCrysta chuté de près de 7 %.

BioCryst financera l'opération, qui devrait être conclue au cours du premier trimestre 2026, à l'aide de ses liquidités et d'une dette pouvant atteindre 550 millions de dollars contractée auprès de fonds gérés par Blackstone.

Le principal médicament candidat d'Astria, le navenibart, est en cours de développement dans une étude de phase avancée pour prévenir l'angio-œdème héréditaire (HAE), une maladie rare et potentiellement mortelle. Les résultats de l'étude sont attendus pour le début de l'année 2027.

Le traitement injectable à action prolongée est conçu pour être administré tous les trois à six mois, ce qui pourrait constituer une alternative plus pratique aux traitements existants.

L'AOH provoque un gonflement des bras, du visage, des jambes et du tractus intestinal.

BioCryst s'attend à dépenser moins pour commercialiser le navenibart, a déclaré Babar Ghias, directeur financier, car la société a mis en place "l'un des meilleurs moteurs commerciaux dans le domaine des maladies rares".

Bien que l'opération mobilise une bonne partie des ressources de BioCryst, investir dans un actif HAE dérisqué est une décision plus judicieuse que de soutenir des programmes plus risqués en phase de démarrage, a déclaré Brian Abrahams, analyste chez RBC Capital Markets.

BioCryst, qui commercialise déjà le médicament oral à prise unique quotidienne Orladeyo pour l'AOH, a déclaré que l'acquisition lui permettrait d'offrir des options à la fois orales et injectables pour cette maladie.

BioCryst estime que le portefeuille de produits pour l'AOH pourrait générer une croissance annuelle à deux chiffres, qui atteindrait au moins 1,8 milliard de dollars d'ici à 2033.

L'entreprise prévoit qu'Orladeyo rapportera entre 580 et 600 millions de dollars en 2025.

Le fabricant de médicaments prévoit de rechercher des alternatives stratégiques pour le programme d'Astria en phase précoce, STAR-0310, pour la dermatite atopique.

Jill Milne, directrice générale d'Astria, rejoindra le conseil d'administration de BioCryst après la conclusion de l'accord.