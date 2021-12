BIOCORP signe un nouveau partenariat avec H&T Presspart pour la commercialisation de son dispositif connecté InspairTM

Issoire (France), Düsseldorf (Allemagne), Blackburn (Royaume-Uni), le 16 décembre 2021, 7h30 CET – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA‐PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables, annonce aujourd'hui la signature d'un nouvel accord avec H&T Presspart, une division du groupe allemand Heitkamp & Thumann KG, pour la vente et la promotion de InspairTM, un dispositif connecté développé par BIOCORP.



Le partenariat porte sur l'intégration et la commercialisation d'InspairTM, un capteur intelligent conçu par BIOCORP qui transforme les inhalateurs en dispositifs connectés pour aider les patients souffrant d'asthme ou de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) dans l'administration quotidienne de leur traitement.



Cet accord permettra à BIOCORP d'intégrer sa solution connectée aux inhalateurs les plus populaires du marché, tout en s'appuyant sur le vaste réseau de vente de son partenaire pour distribuer InspairTM. Grâce à cette solution connectée, H&T Presspart - leader du marché des dispositifs d'administration de médicaments respiratoires avec 1,2 milliard d'appareils produits chaque année et 85 % de part de marché au niveau mondial - pourra étendre son portefeuille de produits dans le