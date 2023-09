BIOCORP présente ses résultats semestriels au 30 juin 2023

• Produits d’exploitation en hausse de 21% à 4,1 M€

• Résultat net semestriel négatif à 3,8 M€



Issoire, le 4 septembre 2023, 18h00 CEST – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA‐PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables, présente aujourd’hui ses résultats semestriels au 30 juin 2023 .

Éric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, a commenté : « Le premier semestre 2023 a été très dynamique pour BIOCORP et a été particulièrement marqué par la conclusion des discussions menées avec NOVO NORDISK, notre partenaire commercial pour la plateforme Mallya® depuis 2021. NOVO NORDISK a entamé la prise de contrôle de BIOCORP avec la ferme intention de préserver la capacité d’innovation, l’effort d’investissement et l’esprit d’entreprise qui nous ont toujours animés. Compte-tenu de l’implantation mondiale de NOVO NORDISK, ce rapprochement représente une excellente opportunité de développer de nouveaux dispositifs connectés et de les mettre ensuite à disposition auprès du plus grand nombre de patients souffrant de maladies chroniques graves telles que le diabète. Au cours de ces dernières semaines, les travaux engagés par nos équipes respectives ont confirmé cette volonté de manière très enthousiaste ».